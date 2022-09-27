Мошенник обворовал посетителей почти всех фитнес-залов Якутска

Весной этого года в полицию г.Якутска стали поступать заявления граждан о пропажах денег и личного имущества из раздевалок спортивных залов. Неизвестный обошел практически все спортивные учреждения, находящиеся в столице республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» по подозрению в совершении серии краж был задержан 22-летний местный житель.

В ходе предварительного расследования установлено, что злоумышленник похищал личное имущество посетителей фитнесс-залов, а затем скрывался. В целом у потерпевших были похищены деньги, ювелирные украшения, гаджеты и другое ценное личное имущество на сумму свыше 350 000 рублей.

Кроме того, полицейские выявили причастность задержанного к совершению мошенничества. Установлено, что мужчина разместил в сети Интернет объявление об оптовой продаже сахара. Не ожидая подвоха, жительница г.Якутска перечислила злоумышленнику за доставку товара денежные средства в размере 15 тысяч рублей.

По указанным фактам Следственной частью Следственного управления МУ МВД России «Якутское» были возбуждены уголовные дела ч.1, ч.2, ч.3 ст.158 УК РФ «Кража» и по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». В настоящий момент обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой и направлено в суд для рассмотрения по существу.