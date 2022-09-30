Мошенник обманул якутян на 6 млн рублей

В г. Якутске мужчина осужден к реальному лишению свободы за совершение мошенничеств в отношении 17 граждан

Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 29 — летнего жителя г. Якутска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере).

В суде установлено, что подсудимый, исполняя обязанности менеджера в одной из коммерческих организаций, с целью незаконного обогащения в период с июня 2020 года по май 2021 года заключил с 17 гражданами в отсутствие намерений и возможности исполнить взятые обязательства договоры на изготовление вездеходов «Марс», «Дархан» и «Хакер». Общая сумма, причинённого гражданам ущерба составила более 6 млн. рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судом также удовлетворены предъявленные потерпевшими исковые требования о взыскании с подсудимого сумм причиненного ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.