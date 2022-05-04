Мошенник из Якутска предлагал задешево арестованные автомобили — купились 34 человека!

Следователем Следственного управления МУ МВД России «Якутское» завершено расследование уголовного дела по ч. 2 и 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 28-летнего жителя города Якутска, который обвиняется в совершении серии мошенничеств. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил порядка 14,5 млн рублей.

Предварительным расследованием установлено, что обвиняемый вводил потерпевших в заблуждение, сообщая, что якобы имеет возможности по приобретению автомобилей по заниженным ценам на открытых аукционах транспортных средств, а также он сообщал, что оформляет договоры обязательного страхования гражданской отвественности. Получив денежные средства, не исполнял заявленных им обязательств.

Например, своего знакомого по футбольной команде злоумышленник обманул на 960 000 рублей, предложив три автомобиля на выбор по значительно заниженным ценам. Объяснил тем, что автомашины арестованы у прежних владельцев, и именно у него есть уникальная возможность приобретать транспортные средства по цене ниже рыночной благодаря знакомствам. Около 6 месяцев он обещал потерпевшему сперва скоро привезти транспортные средства в г.Якутск, затем — вернуть денежных средств.

Всего от мошеннических действий обвиняемого постарадало 34 жителя республики.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.