Мошенничество в соцсетях: как распознать аферистов?

В полицию Ленского района обратилась 40-летняя женщина, которая пояснила, что ранее её муж получил в социальной сети «Вконтакте» сообщение от своего друга. Он попросил занять 13500 рублей и отправил номер банковской карты. Муж поверил и попросил свою супругу осуществить перевод через онлайн-банк. Женщина выполнила его просьбу и отправила мужу скриншот указанного перевода. Затем от «друга» поступило очередное сообщение с просьбой перевести еще 10 950 рублей, потому что якобы баланс его банковской карты «ушел в минус». Тогда супруги заподозрили обман. Муж заявительницы дозвонился до друга и узнал, что тот не отправлял ему никаких сообщений, а он переписывался с мошенниками, взломавшими страницу приятеля в социальной сети.

Уважаемые жители республики! В социальных сетях мошенники действуют продуманно, у многих есть уже отработанные схемы обмана, поэтому стоит быть осторожным, чтобы вовремя распознать аферистов. Убедитесь, что общаетесь со знакомым человеком, а его страница в социальных сетях не взломана злоумышленниками. Не совершайте действия, на которые вам указывает лицо, написавшее сообщение. Не спешите перечислять денежные средства на навязываемые вам счета, попытайтесь связаться по телефону и уточнить лично, кто вам пишет.