Мошенничество в социальных сетях

В социальных сетях злоумышленники, пользуясь доверчивостью людей, придумывают все новые способы совершения подобных преступлений. Часто мошенники, взломав профиль пользователя в социальной сети, начинает массовую рассылку сообщений друзьям потенциальной жертвы с просьбой тем или иным образом предоставить ему некоторую сумму денег.

Предлоги могут быть совершенно разными: просьба дать в долг, закончились деньги на телефоне и др. Лицам, к которым обращена подобная просьба, предлагается, как правило, перечислить данную сумму либо на номер мобильного телефона, либо на номер банковской карты, либо на счет в той или иной платежной системе. Данная схема работает до тех пор, пока либо сам преступник не прекратит рассылку, либо, что бывает гораздо чаще, жертва взлома обнаружит данный факт лично, либо ей сообщит кто-то из знакомых.

Так, в дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась 30-летняя местная жительница с сообщением о мошенничестве. Она пояснила полицейским, что ей пришло сообщение от подруги в социальной сети с просьбой одолжить 49 800 рублей.

Потерпевшая согласилась, но перед проведением операции связалась со своей подругой по телефону и узнала, что ее страница подвергалась взлому и сообщения никакие она не отправляла. Женщина поняла, что едва не стала жертвой мошенников, и сообщила в полицию.