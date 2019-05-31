Мошенничество в авиакомпании «Якутия»? Идет следствие

Как сообщает источник SakhaLife, в производстве следственного отдела Северо-Восточного линейного управления на транспорте МВД России находится дело, возбужденное в отношении неустановленных лиц из числа работников авиакомпании «Якутия».

По данным следствия, в результате мошеннических действий, обманным путем, с использованием своего служебного положения при закупке авиационного топлива для нужд авиакомпании через аффилированные фирмы по искусственно завышенной цене, мог быть причинен ущерб государству в особо крупном размере на сумму свыше полутора миллионов рублей. Источник считает, что в афере могли быть замешены представители руководящего состава авиакомпании «Якутия».

Авиакомпания «Якутия» на 100% принадлежит правительству Якутии. Она субсидируется из бюджета республики. Завышенные тарифы на топливо могли сказаться на цене на авиабилеты, то есть причинить ущерб пассажирам авиакомпании.

И ранее в СМИ появлялись публикации о возможной аффилированности компаний, зарабатывавших на поставке топлива миллионные суммы, с бывшим руководством АК «Якутия». И вот теперь свежая информация от нашего источника…

Напомним, что глава Якутии в октябре прошлого года на встрече с главными редакторами республиканских СМИ заявил:

«Я не очень доволен работой авиакомпании „Якутия“. У меня есть серьезные претензии к ней, и связаны они не только с постоянными задержками рейсов. Существуют большие вопросы в части финансового состояния компании, ее прозрачности. Та огромная материальная помощь, которую получила компания, недостаточно эффективно использовалась и используется».

Через несколько дней после этого заявления Ольга ФЕДОРОВА покинула пост генерального директора авиакомпании «Якутия» и сейчас работает советником спикера Ил Тумэна. Вакантное место занял Владимир ГОРБУНОВ.

В настоящее время с целью установления виновных лиц ведется расследование транспортной полицией республики.

SakhaLife следит за развитием событий.