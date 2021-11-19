Мошенничества с субсидиями на содействие занятости вскрыты в Якутии

О состоянии законности в сфере занятости населения в Дальневосточном федеральном округе сообщается в информации Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.

Высокий уровень безработицы и неформальной занятости является одним из негативных факторов, влияющих на рост социальной напряженности в дальневосточных регионах и миграцию населения.

Прокурорами в округе выявлено более 3 тыс. нарушений законодательства о занятости, по актам прокурорского реагирования 647 виновных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Распространены факты принятия работодателями незаконных решений о сокращении работников, несоблюдения процедуры увольнения инеоформления трудовых отношений.

По сведениям Росстата за 9 месяцев уровень безработицы в округе снизился с 6,6 % до 5,6 % и достиг наименьшего значения за последние годы.

Вместе с тем неблагоприятная ситуация в сфере занятости складывается в Республике Бурятия, где уровень безработицы составил 9,4 %, в трудоустройстве нуждаются более 40 тыс. человек, Забайкальском крае – 9,1 % (47,6 тыс. чел.), Республике Саха (Якутия) – 6,6 % (32,9 тыс. чел.). На их долю приходится более половины всех безработных в округе.

В целях уклонения от уплаты налоговых, страховых, пенсионных и других обязательных платежей работодатели практикуют нелегальное трудоустройство, что негативно сказывается на благосостоянии работников.

В текущем году прокуратурой в округе выявлено более 450 работодателей, уклонявшихся от оформления трудовых отношений, которые по результатам проверок заключили трудовые договоры с 1,2 тыс. работниками, в том числе с 308 работниками – в Забайкалье, 391 – в Бурятии.

По фактам махинаций с получением пособий по безработице и субсидий на содействие занятости по инициативе прокуратуры в округе возбуждено 240 уголовных дел.

В Забайкальском крае выявлено свыше 80 случаев получения гражданами пособий по безработице при наличии официального трудоустройства. По фактам мошенничества при получении выплат на данный момент возбуждено 60 уголовных дел по ст. 159.2 УК РФ, в суды направлены иски о взыскании незаконно полученного пособия.

63 уголовных дела по аналогичным фактам расследуется в Республике Бурятия.

Многочисленные факты мошенничества с субсидиями на содействие занятости вскрыты в Якутии. Индивидуальные предприниматели, получая субсидии на создание рабочих мест, целевой характер использования бюджетных средств не обеспечили, возбуждены и расследуются уголовные дела.