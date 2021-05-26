26.05.2021
15:58
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Красота & Здоровье

Моржи устроили заплыв в Якутске

Сотрудники МЧС России обеспечили безопасность заплыва моржей

В городе Якутск на пляже 202-го микрорайона проведено Открытое соревнование Республики Саха (Якутия) по плаванию в холодной воде, посвященное Дню полярника в России. Для обеспечения безопасности мероприятия более 10 человек регионального управления МЧС России и Республиканской службы спасения обеспечили безопасность проведения мероприятия.

Соревнования проведены с целью укрепления здоровья, физического развития,  закаливания и оздоровления населения и пропаганды здорового образа жизни. Всего в оздоровительном заплыве приняли участие 20 человек. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм сотрудниками МЧС России.

«В период проведения соревнований инспекторы  Центра ГИМС и спасатели провели разъяснительно-профилактическую работу среди участников и гостей соревнований по правилам и мерам безопасного поведения на водных объектах. Было выставлено два поста безопасности  на берегу, во время проведения заплыва сотрудники находились в патрульном катере и лодке, а также в воде находились водолазы для  оказания помощи в любую минуту», — прокомментировала Смирнова Аурика, главный государственный инспектор Республики Саха (Якутия) по маломерным судам.

Происшествий во время проведения заплыва в холодной воде не допущено. Всем участникам любительского заплыва в конце были вручены сертификаты и памятные подарки.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Рахматулина Ксения, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
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