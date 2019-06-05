Морской отдых и обследование в Южной Корее

Компания по развитию медицинского туризма «Корё» при клинике «Хеундэ Бек» (г. Пусан) предлагает якутянам недельные туры (8 ночей / 7 дней) с прохождением комплексного обследования по базовому пакету* (от 40 тыс. руб.), совмещенное с отдыхом на берегу моря с проживанием в отеле 3-4* на первой/второй линии (от 30 тыс. руб.) с завтраками. В стоимость тура входит: встреча/ проводы в аэропорту Сеула/Пусана, услуги переводчиков. Дополнительно по желанию: экскурсионные программы, шоппинг, посещение косметических салонов.



Базовый пакет диагностики для мужчин:

1. Основной осмотр: измерение основных параметров тела (индекс массы тела, вес, рост, объем талии), измерение кровяного давления, проверка зрения (острота зрения, внутриглазное давление, глазное дно, дальтонизм), проверка слуха, анализ мочи, анализ кала.

2. Проверка сердечно-легочной функции: функции легких, рентген грудной клетки, электрокардиограмма.

3. Обследование желудочно-кишечного тракта: эндоскопия желудочно-кишечного тракта или ангиография желудка и кишечника.

4. Анализ крови: общий анализ крови, группа крови, функции печени, гиперлипидемия, диабет, почечная функция, заболевание поджелудочной железы, электролиты, тест на подагру, тест на гепатит (гепатит А, гепатит В, гепатит С), тест на воспаления, опухолевые маркеры (рак печени, рак толстой кишки, рак поджелудочной железы, рак предстательной железы), ревматология, мужские гормоны, сифилис, ВИЧ- инфекция

5. УЗИ брюшной полости

6. Консультация по результатам: консультация по результатам обследования и направление на лечение (в случае необходимости)

Базовый пакет диагностики для женщин:

1. Основной осмотр: измерение основных параметров тела (индекс массы тела, вес, рост, объем талии), измерение кровяного давления, проверка зрения (острота зрения, внутриглазное давление, глазное дно, дальтонизм), проверка слуха, анализ мочи, анализ кала.

2. Проверка сердечно-легочной функции: функции легких, рентген грудной клетки, электрокардиограмма.

3. Обследование желудочно-кишечного тракта: эндоскопия желудочно-кишечного тракта или ангиография желудка и кишечника.

4. Анализ крови: общий анализ крови, группа крови, функции печени, гиперлипидемия, диабет, почечная функция, заболевание поджелудочной железы, электролиты, тест на подагру, тест на гепатит (гепатит А, гепатит В, гепатит С), тест на воспаления, опухолевые маркеры (рак печени, рак толстой кишки, рак поджелудочной железы, рак предстательной железы), ревматология, мужские гормоны, сифилис, ВИЧ- инфекция.

5. Гинекология: осмотр гинеколога, цитологическое исследование соскоба шейки матки.

6. Осмотр молочной железы: маммография.

7. Тест на остеопороз: обследование на плотность костной ткани.

8. УЗИ брюшной полости

9.Консультация по результатам: консультация по результатам обследования и направление на лечение (в случае необходимости).

Компания по развитию медицинского туризма «КОРЁ» — Goryeo Healthcare Tour (№ сертификата о регистрации А-2010-02-01-0112), www.koreamtd.com

Лицензия № 2010-02-02-1640 клиники «Хеундэ Бек» при университете Инчже, г. Пусан

Справки по тел.: +7965 995 4293

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