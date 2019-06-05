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Экология
Сахамин Афанасьев поздравляет с Днем эколога
05.06.2019, 10:08
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Обсуждены вопросы сотрудничества «Саханефтегазсбыта» и Олекминского района
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Судебная хроника
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Якутскэнерго получило награду
05.06.2019, 9:35
Происшествия
Житель Якутии совершил безнравственный поступок
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Красота & Здоровье
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Морской отдых и обследование в Южной Корее
05.06.2019, 9:22
Спорт
Фотофакт
В столичном парке молодежь играет в …
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Якутия
Кирилл Бычков проверил ход подключения Якутии на цифровое ТВ
05.06.2019, 9:00
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Паводковая обстановка в Якутии
05.06.2019, 8:39
Общество
Вознесение Господне 2019 — традиции и приметы
05.06.2019, 1:51
Якутия
Эксклюзив
Газету «Таатта» поздравили даже из Индии!
05.06.2019, 1:30
Якутия
Муниципальные образования Западной Якутии представят свои проекты на инвестиционном форуме  
05.06.2019, 0:57
Финансы
Борис Листов награжден почетным знаком Ассоциации банков России
05.06.2019, 0:12
Общество
Сегодня день рождения министра, депутата, композитора, издателя и риэлтора
05.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, среда 5 июня 2019
04.06.2019, 23:41
Якутия
Ответственных лесопользователей наградили в Якутии
04.06.2019, 23:18
Сахалыы
Саха суруналыыстара ‒ Казахстаҥҥа (бэhис чааhа): Удьуор сылгы собуотугар уонна “өйдөөх” фермаҕа
04.06.2019, 22:40
Якутия
Айсен Николаев пожелал всем выпускникам Якутии…
04.06.2019, 22:39
Финансы
Россельхозбанк отправил российских сыроделов во Францию
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Культура & Образование
В Якутске — победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года -2018»
04.06.2019, 19:05
Якутск
Планерка ЖКХ: В Якутске продолжаются субботники и озеленение
04.06.2019, 18:34
Культура & Образование
ART площадка приглашает детей провести летний отдых весело и интересно
04.06.2019, 18:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 5 июня
04.06.2019, 17:50
Финансы
Алмазэргиэнбанк занял 22 место в рейтинге самых медийных банков России
04.06.2019, 17:40
Экономика
Якутяне задают тон всей стране
04.06.2019, 17:30
Происшествия
В Якутске торговый представитель присвоил почти полмиллиона рублей фирмы
04.06.2019, 17:25
Общество
Фотофакт
Фотография последней постоянной жительницы поселка Тас-Тумус
04.06.2019, 17:15
Экономика
С 1 июля сыры и консервы включат в систему ветеринарной сертификации
04.06.2019, 17:00
Погода
Прогноз погоды на завтра
04.06.2019, 16:46
Происшествия
В Якутске начата проверка по факту жестокого обращения с детьми
04.06.2019, 16:37
Происшествия
В Якутии сотрудницы банка обчистили счета 23 клиентов
04.06.2019, 16:34
Экология
Якутия получила 28 единиц лесопожарной техники
04.06.2019, 16:16
Происшествия
Пенсионерка из Якутска перевела мошеннице 400 тысяч рублей
04.06.2019, 16:05
Спорт
В Якутске состоится Республиканский турнир по панкратиону
04.06.2019, 15:50
Культура & Образование
В День России в историческом парке пройдет розыгрыш лотереи
04.06.2019, 15:35
Экономика
АО «Саханефтегазсбыт» осуществит первую в этом году прокачку с нефтепровода ВСТО 
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Красота & Здоровье
В Якутии выпустили БАД из северной рыбы
04.06.2019, 15:05
Культура & Образование
В Якутии пройдет первый фестиваль современной культуры «Leto Yakutia» 
04.06.2019, 14:50
Экономика
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04.06.2019, 14:40
Происшествия
Названы самые угоняемые марки автомобилей в Якутии
04.06.2019, 14:25
Якутск
Эксклюзив
Почему в Якутске продолжают «подставляться» мэр, председатель и депутаты Гордумы?
04.06.2019, 14:20
Спорт
В Якутске стартует IV Спартакиада трудящихся Якутии 
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Позитив
В республике прошла ежегодная акция «Коробка храбрости»
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Экономика
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5 июня 2019, 9:34
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Морской отдых и обследование в Южной Корее

Компания по развитию медицинского туризма «Корё» при клинике «Хеундэ Бек» (г. Пусан) предлагает якутянам недельные туры (8 ночей / 7 дней) с прохождением комплексного обследования по базовому пакету* (от 40 тыс. руб.), совмещенное с отдыхом на берегу моря с проживанием в отеле 3-4* на первой/второй линии (от 30 тыс. руб.) с завтраками. В стоимость тура входит: встреча/ проводы в аэропорту Сеула/Пусана, услуги переводчиков. Дополнительно по желанию: экскурсионные программы, шоппинг, посещение косметических салонов.

Базовый пакет диагностики для мужчин:
1. Основной осмотр: измерение основных параметров тела (индекс массы тела, вес, рост, объем талии), измерение кровяного давления, проверка зрения (острота зрения, внутриглазное давление, глазное дно, дальтонизм), проверка слуха, анализ мочи, анализ кала.
2. Проверка сердечно-легочной функции: функции легких, рентген грудной клетки, электрокардиограмма.
3. Обследование желудочно-кишечного тракта: эндоскопия желудочно-кишечного тракта или ангиография желудка и кишечника.
4. Анализ крови: общий анализ крови, группа крови, функции печени, гиперлипидемия, диабет, почечная функция, заболевание поджелудочной железы, электролиты, тест на подагру, тест на гепатит (гепатит А, гепатит В, гепатит С), тест на воспаления, опухолевые маркеры (рак печени, рак толстой кишки, рак поджелудочной железы, рак предстательной железы), ревматология, мужские гормоны, сифилис, ВИЧ- инфекция
5. УЗИ брюшной полости
6. Консультация по результатам: консультация по результатам обследования и направление на лечение (в случае необходимости)

Базовый пакет диагностики для женщин:
1. Основной осмотр: измерение основных параметров тела (индекс массы тела, вес, рост, объем талии), измерение кровяного давления, проверка зрения (острота зрения, внутриглазное давление, глазное дно, дальтонизм), проверка слуха, анализ мочи, анализ кала.
2. Проверка сердечно-легочной функции: функции легких, рентген грудной клетки, электрокардиограмма.
3. Обследование желудочно-кишечного тракта: эндоскопия желудочно-кишечного тракта или ангиография желудка и кишечника.
4. Анализ крови: общий анализ крови, группа крови, функции печени, гиперлипидемия, диабет, почечная функция, заболевание поджелудочной железы, электролиты, тест на подагру, тест на гепатит (гепатит А, гепатит В, гепатит С), тест на воспаления, опухолевые маркеры (рак печени, рак толстой кишки, рак поджелудочной железы, рак предстательной железы), ревматология, мужские гормоны, сифилис, ВИЧ- инфекция.
5. Гинекология: осмотр гинеколога, цитологическое исследование соскоба шейки матки.
6. Осмотр молочной железы: маммография.
7. Тест на остеопороз: обследование на плотность костной ткани.
8. УЗИ брюшной полости
9.Консультация по результатам: консультация по результатам обследования и направление на лечение (в случае необходимости).

Компания по развитию медицинского туризма «КОРЁ» — Goryeo Healthcare Tour (№ сертификата о регистрации А-2010-02-01-0112), www.koreamtd.com
Лицензия № 2010-02-02-1640 клиники «Хеундэ Бек» при университете Инчже, г. Пусан

Справки по тел.: +7965 995 4293
whatsapp; +821051157523 whatsapp, viber
Email: pakrobert1963@gmail.com

Источник: На правах рекламы.
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