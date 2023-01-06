Морозы ниже -50 градусов вернулись в Якутию

6 января самая холодная погода установилась в Жилинде Оленекского района.

Пятидесятиградусные морозы вернулись в республику. В ближайшие дни Якутия наряду с Магаданской областью и Чукоткой станут самыми холодными регионами страны. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень холодная погода будет более чем на половине территории страны в ближайшие дни. Многие регионы будут охвачены сильнейшими аномалиями температуры», — приводит информагентство слова Вильфанда.

Отклонение от климатической нормы в европейской части страны составит до 19 градусов. Причиной похолодания указывается необычная траектория движения воздушных масс — редкое ультраполярное вторжение.

По словам Вильфанда, аномальные морозы сохранятся примерно в течение пяти дней.

В Якутии температура воздуха снизится в среднем до -48…-53 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Согласно данным Якутского УГМС, утром 6 января самая холодная погода установилась в селе Жилинда Оленекского района — там столбик термометра опустился до -56 градусов. Температура ниже -45 градусов зафиксирована в 27 пунктах наблюдений.

В столице республике, по прогнозу синоптиков, сегодня ожидаются морозы до -41 градуса. В центральной части региона днем — от -40 до -45. На севере и северо-востоке Якутии — до -52 градусов. Теплее всего на юго-западе — там будет от -20 до -25. На юге — от -27 до -32.