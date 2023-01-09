09.01.2023
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Погода
Морозы не уходят из Якутска
На большей части территории небольшой, на юго-западе умеренный снег, на северо-востоке, северо-западе преимущественно без осадков, в населенных пунктах центральной части местами морозные туманы.
Температура воздуха ночью в центре и на западе -37-42°, северо-востоке и северо-западе -54-59°, юге -26-31°, юго-западе -21-26°, днем -35-40°, на северо-востоке и северо-западе -45-50°, на юге -23-28°, на юго-западе местами -11-16°.
В Якутске небольшой снег, туман, ветер слабый. Температура ночью -38-40°, днем -38-40°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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