Морозы не уходят из Якутска

Полярные медвежата выкармливаются часто и быстро. Их слух развивается за 26 дней, и их глаза открываются на 33 день жизни. Когда возраст медвежат достигает двух месяцев, вес колеблется от 5,5 до 7 кг. Обычно они резвятся в шумные игры и даже иногда можно услышать их визг. На большей части территории небольшой, на юго-западе умеренный снег, на северо-востоке, северо-западе преимущественно без осадков, в населенных пунктах центральной части местами морозные туманы.

Температура воздуха ночью в центре и на западе -37-42°, северо-востоке и северо-западе -54-59°, юге -26-31°, юго-западе -21-26°, днем -35-40°, на северо-востоке и северо-западе -45-50°, на юге -23-28°, на юго-западе местами -11-16°. В Якутске небольшой снег, туман, ветер слабый. Температура ночью -38-40°, днем -38-40°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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