13.01.2023
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Погода
Морозы до минус 65 градусов ожидаются в Якутии
На большей части территории республики устанавливается аномально холодная с туманами в населенных пунктах погода, небольшой снег ожидается на северо-востоке и местами на юго-западе. Температура воздуха ночью и днем -47-52°, по Вилюю и нижней Лене -53-58°, на северо-востоке, местами на северо-западе -58-65°, на юго-западе ночью -40-45°, днем -32-37°, на Колыме ночью -35-40°, днем -30-35°.
В Якутске без существенных осадков, утром, днем местами туман, ветер юго-западный 1-4 м/с. Температура ночью -42-44°, днем -40-42°.
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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