24.11.2022
01:00
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Погода
Морозы до -48° прогнозируют в Якутии
На юго-западе небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории местами небольшой снег, на побережье Колымы местами поземки при ветре 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -32-37°, при прояснении в центральных районах, на западе, юге -38-43°, на северо-востоке -43-48°,на юго-западе -22-27°. Днём -31-36°, в низинах на северо-востоке -38-43°, на западе -25-30°, на юго-западе, юге местами -15-20°.
В Якутске небольшой снег, ветер северный 1-4 м/с. Температура ночью -32-34°, днем -30-32°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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