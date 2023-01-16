16.01.2023
00:10
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Природа

Морозов даже птицы не выдержали😱🥶

В Усть-Алданском улусе от сильных морозов замерзают птички. В эти лютые морозы маленькие зимующие птички замерзают насмерть. Очевидцы обнаружили их прямо на трассе у обочины.

В наших краях такие случаи не редкость. Птицы от сильных морозов могут замерзнуть даже на лету. В основном замерзают самые маленькие птички, с маленькой массой тела и небольшим количеством жира. Если вы неравнодушны к пернатым, то можете сделать для них кормушки или просто насыпать семечек в местах их скопления🙌. Не дайте птицам замёрзнуть!🙏

Фото: видео - МҮРҮ САҺАРҔАТА
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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