«Морозные щечки» — лучшие в России!

Фоторабота студентки АГИКИ стала одной из лучших во всероссийском конкурсе

Студентка кафедры культурологии и социально-культурной деятельности Арктического государственного института культуры и искусств Анастасия Пшенникова вошла в список победителей масштабного всероссийского фотоконкурса #ЗаЭтоЯЛюблюРоссию. Она заняла третье место в номинации «Семейный альбом».

«Об этом конкурсе я узнала на странице АГИКИ в Instagram. Фотографию отправила еще в октябре, но не думала, что стану победителем в одной из номинаций. На победной фотографии моя младшая сестра Лида, которой на тот момент исполнилось два года. Мы любим устраивать разные мини-фотосеты с ней, а локация у нас находилась в деревне. Работу я назвала «Морозные щечки», поскольку этот кадр получился не с первого раза, так как фотографировать ребенка, тем более зимой, довольно сложно», – рассказала третьекурсница кафедры культурологии и социально-культурной деятельности института.

Следует подчеркнуть, что работы победителей украсят выставку, организованную в Московском метрополитене.

Конкурс #ЗаЭтоЯЛюблюРоссию – уникальный фото- и видеопроект, направленный на развитие внутреннего туризма, формирование патриотического сознания, национальной гордости. В этом году на конкурс были направлены более 10 тысяч работ из разных регионов страны, которые оценивали профессиональные фотографы. Снимки были представлены в 10 номинациях – от «Стрит-Арт» до «Город засыпает». В каждой из них выявляли трех победителей.

Организаторами масштабного проекта стали Студенческий координационный совет Профсоюза, Общероссийский Профсоюз образования, Минобрнауки РФ, Росмолодежь и Смоленский государственный университет.