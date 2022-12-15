Мороз стал еще кречпе

Пять килограммов помета способен разнести по городу за год один голубок. От них бывают большие проблемы. Своим помётом они загрязняют памятники, площади, автомобили, наносят вред, ведь помёт вызывает развитие коррозии.



Небольшой снег на северо-западе, западе, юго-западе и днём местами на юго-востоке. На остальной территории преимущественно без осадков, в населённых пунктах морозные туманы. На крайнем юге порывы северного ветра 9-14 м/с, позёмки. Температура ночью -46-51°, на востоке, северо-востоке в низинах -53-58°, на западе, юге -30-35°, при прояснении -40-45°. Температура днём -41-46°, на северо-востоке в низинах -49-54°, на западе -25-30°, на юге -30-35°, при прояснении -40-45°. На побережье Арктики местами небольшой снег, на западе метель при порывах юго-западного ветра ночью до 17-22 м/с, днём до 15-17 м/с, температура ночью и днём -28-33°, на востоке -32-37°.

В Якутске преимущественно без осадков, туман, ветер переменный 1-3 м/с. Температура ночью -46-48°, днем -41-43°.