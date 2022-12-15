Погода
Мороз стал еще кречпе
Небольшой снег на северо-западе, западе, юго-западе и днём местами на юго-востоке. На остальной территории преимущественно без осадков, в населённых пунктах морозные туманы. На крайнем юге порывы северного ветра 9-14 м/с, позёмки. Температура ночью -46-51°, на востоке, северо-востоке в низинах -53-58°, на западе, юге -30-35°, при прояснении -40-45°. Температура днём -41-46°, на северо-востоке в низинах -49-54°, на западе -25-30°, на юге -30-35°, при прояснении -40-45°. На побережье Арктики местами небольшой снег, на западе метель при порывах юго-западного ветра ночью до 17-22 м/с, днём до 15-17 м/с, температура ночью и днём -28-33°, на востоке -32-37°.
В Якутске преимущественно без осадков, туман, ветер переменный 1-3 м/с. Температура ночью -46-48°, днем -41-43°.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий