Мороз потихоньку крепчает: прогноз погоды в Якутии

Сегодня в Якутске пройдет небольшой снег, ветер юго-западный 3-8 м/с, температура воздуха -5-7°. Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 21-22 октября 2020 г. Небольшой, местами умеренный снег, ветер умеренный, местами порывистый до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснении -15-20°, в северной, северо-восточной части до -21-26°, днем -4-9°, на севере -8-13°, на юго-западе -2,+3°.

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