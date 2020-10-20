20.10.2020
10:30
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Погода
Мороз потихоньку крепчает: прогноз погоды в Якутии
Сегодня в Якутске пройдет небольшой снег, ветер юго-западный 3-8 м/с, температура воздуха -5-7°.
Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 21-22 октября 2020 г.
Небольшой, местами умеренный снег, ветер умеренный, местами порывистый до 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснении -15-20°, в северной, северо-восточной части до -21-26°, днем -4-9°, на севере -8-13°, на юго-западе -2,+3°.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: http://ugms14.ru/
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