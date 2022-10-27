27.10.2022
10:48
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Судебная хроника

Моральный вред за укус собаки оценили в 50 тысяч

Прокуратура Кобяйского района Якутии провела проверку по фактам нападения на граждан безнадзорных животных, а также соблюдения органом местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев.

Установлено, что ненадлежащее исполнение администрацией поселка Сангар требований закона привело к тому, что в августе 2022 года от укуса безнадзорной собаки пострадал ребенок.

Прокуратура района в защиту прав несовершеннолетнего направила в суд исковое заявление о взыскании с администрации посёлка компенсации морального вреда, причиненного нападением безнадзорной собаки.

Требования прокурора удовлетворены в полном объёме, с администрации поселка в пользу ребенка взыскана сумма морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
Один комментарий на «Моральный вред за укус собаки оценили в 50 тысяч»
  1. Роман 27.10.2022 11:09

    Это не серьезно!!! На содержание хищников выделяют миллионы рублей, пострадавшим всего 10-ти пачек лекарств

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