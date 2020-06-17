Moody’s сохранило рейтинг АЛРОСА

Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочный рейтинг АК «АЛРОСА» (ПАО) на уровне Baa2, прогноз «стабильный». Решение базируется на ожиданиях сохранения надлежащего уровня долговой нагрузки и денежного потока.

Агентство отмечает, что высокая рентабельность бизнеса, взвешенная финансовая политика и лидерские позиции компании в глобальной отрасли позволяют АЛРОСА поддерживать высокие кредитные метрики и доступ к внутреннему и внешнему рынкам долгового капитала, несмотря на снижение спроса в связи с негативными последствиями на экономики ведущих стран мира, вызванными распространением коронавируса.

По мнению аналитиков Moody’s, рынок необработанных алмазов начнет оживать в четвертом квартале 2020 года на фоне постепенной активизации ритейлеров и огранщиков после снятия ограничений, вызванных коронавирусом.

Moody’s повысило рейтинг АЛРОСА до Baa2 с Baa3 в начале 2019 года, объяснив это решение хорошей финансовой устойчивостью компании даже в условиях «суверенного стресса» и пересмотра вниз суверенного рейтинга РФ. Ранее в июне 2020 года о сохранении рейтингов АЛРОСА на инвестиционном уровне BBB- объявили Fitch Ratings и S&P Global Rating. Прогноз по обоим рейтингам «стабильный».