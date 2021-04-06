Моноспектакль ТЮЗа в программе международного фестиваля

С 10 по 20 апреля в социальных сетях стартует международный театральный онлайн-фестиваль «Театр. Территория единения», организаторами являются Международный Союз театральных фестивалей и Департамент культуры Владимировской области, Владимирский академический театр драмы.

В афишу вошли спектакли из России, Азербайджана, Болгарии, Израиля, Казахстана, Косово, Молдавии, Монголии, Польши, США, Сербии, Украины, Эстонии. Все спектакли будут идти на языке оригинала, увидеть их можно только один раз в прямой трансляции в социальных сетях и на YouTube-канале Владимирского академического театра драмы.

Театр юного зрителя Якутии в фестивале представит моноспектакль «Зоя…» Маргариты Алигер в постановке заслуженной артистки Республики Саха (Якутия) Валентины Якимец.

Спектакль, поставленный современным эстетическим языком, посвящается героине Великой Отечественной войны Зое Космодемьянской, которая стала символом стойкости и мужества. К зрителям обращается современный молодой человек, который хочет донести до своего поколения строки подвига молодых героев.

Фестиваль откроется 9 апреля на портале Культура.РФ моноспектаклем владимирского театра драмы «Айседора. Рожденная у моря».

Наш моноспектакль «Зоя..» будет доступен к просмотру 19 апреля в 18:00.