Моноспектакль ТЮЗа примет участие в Международном фестивале

Со 2 по 5 апреля Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) примет участие на III Международном фестивале моно – и камерных спектаклей «Он. Она. Они» со спектаклем «Это я – Эдит Пиаф» Нины МАЗУР, в постановке заслуженного деятеля искусств РС(Я) Александра ТИТИГИРОВА. Главную роль превосходно играет выпускница Высшего театрального училища им. М. Щепкина, отличник культуры республики Изабелла ЕГОРОВА.

Основателем и организатором фестиваля является Екатеринбургский государственный театральный институт.

Фестиваль проводится с целью развития творческих связей, обмена опытом, поиска новых идей и направлений в театральном пространстве профессиональных коллективов и студентов театральных институтов, а также институтов культуры и искусств.

Задачей фестиваля является привлечение зрительского интереса и популяризация спектаклей малых форм и моноспектаклей.

Эксперты Фестиваля составили шорт-лист, куда вошли постановки театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Якутии, Словении, Германии, Румынии, Турции, Аргентины и многие другие.

В фестивале спектакли зарубежных участников пройдет в формате on-line. Наш моноспектакль «Это я – Эдит Пиаф» покажут 4 апреля в Екатеринбургском государственном театральном институте.