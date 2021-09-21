Монолитный каркас культурного кластера в Якутске готов почти на половину
Кластер строится на принципах ГЧП
В столице Республики Саха (Якутия) продолжается строительство одного из крупнейших культурных кластеров Дальнего Востока России. К сегодняшнему дню монолитный каркас здания Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств готов на 46%, залито 11 тысяч кубометров бетона, ведётся возведение лестничных клеток, монтаж опалубки для бетонирования плит перекрытия.
Строительная площадка развёрнута на берегу озера Сайсары, здесь занято свыше 100 человек и специальная техника, включая башенные и автомобильные краны, автобетоносмесители. Общая строительная готовность объекта оценивается в 20%.
Масштабный проект реализуется на принципах государственно-частного партнёрства, инвестором выступает Группа «ВИС». По условиям соглашения с правительством республики частный партнёр до 2024 года обеспечит финансирование, проектирование и строительство, а также последующую техническую эксплуатацию объекта в течение 7 лет. Финансовый партнёр проекта – Газпромбанк.
Единый комплекс разместит филармонию, два национальных театра, пространство для выставочных и деловых мероприятий. Объект уникален как по применяемым архитектурным решениям, так и по климатическим условиям, в которых он возводится. На сегодняшний день в мире не существует подобных культурных центров, построенных в условиях вечной мерзлоты.
По итогам реализации ГЧП-проекта впервые в Якутии станет возможным проведение музыкальных мероприятий любого уровня: от классических музыкальных концертов до международных театральных постановок, шоу-программ и конференций. Отдельным архитектурным проектом является благоустройство прилегающей территории. В черте города появится современная укреплённая набережная, а на берегу будет организовано общественное пространство с площадками для отдыха. Комплекс станет новой архитектурной доминантой Якутска и точкой притяжения туристов.
Источник: Пресс-служба Группы ВИС.
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