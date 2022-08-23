Мониторинг безопасности пешеходных переходов у детских садов и школ

Каждый год в России случается порядка 150 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, и эта цифра растёт ежегодно. Близится учебная пора, а значит надо проверить на предмет дорожной безопасности маленьким участникам дорожного движения — детям.

В рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги» рабочая группа по мониторингу безопасности пешеходных переходов возле школ, детских садов и других социально значимых объектов в Якутске провела сегодня в составе Петра Черкашина, замсекретаря ЯРО партии «Единая Россия», исполнительный директор лиги отцов Якутии, Николая Жиркова, старшего инспектора по особым поручениям отдела дорожного надзора Управления ГИБДД МВД по РС (Я), также представителей Единой России и Молодой Гвардии ЕР.

В ходе мониторинга выявили ряд нарушений: не обустроены полностью пешеходные дорожки, в некоторых местах нет знаков, также отсутствуют элементы разметки в пешеходных дорожках. Все замечания будут отражены в депутатском запросе от депутатского корпуса партии и направлены в соответствующие ведомства.

«Сегодня мы провели мониторинг безопасности пешеходных переходов возле школ и социально значимых объектов. Как мы знаем, дети в сентябре начинают ходить в школу, и мы с заботой о них вышли на рейд и проверили пешеходные переходы возле школ, детсадов. Насколько мне известно, эти проблемные вопросы Евгений Григорьев, уже поднимал, соответственно поручения главы ГО «город Якутск» должны выполнить соответствующие органы своевременно. Мы заметили, что некоторые пешеходные переходы не соответствуют ГОСТу, надеемся, что подрядчики будут успевать к этому времени. В скором времени, я составлю протокол нарушений и передам руководству партии, чтобы направить замечания в профильные департаменты органов исполнительной власти. Дальше будем контролировать ход исполнения поручений мэра и ему тоже будем докладывать», — сказал Петр Черкашин, заместитель секретаря ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», исполнительный директор лиги отцов Якутии.