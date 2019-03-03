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3 марта 2019, 11:30
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Монголы перепели знаменитый хит Чингисхан

Весь мир поет песни группы «Чингис Хан»

Впервые в Якутске, только 7 марта в  Сахацирке, состоится концерт легендарной немецкой группы 80-х годов «Чингис Хан», с официальным участником группы и голосом Вольфганга Хайхеля!

По сей день, группа волнует сцены всего мира новым шоу. С абсолютными хитами «MOSKAU», «DSCHINGHIS KHAN», «HADSCHI HALEF OMAR», «ROM», «ROCKING SON OF DSCHINGHIS KHAN» и другими легендарными и новыми хитами.

Зовите друзей, собирайте теплую компанию и приходите насладиться музыкальным праздником всех поколений!

Не пропусти стать частью мирового концерта — Только 7 марта и только в Сахацирке!

На одной сцене с гр. «Чингисхан» выступят лучшие артисты якутской эстрады. Также специально для вас состоится розыгрыш ювелирных изделий по входным билетам. После концерта – зажигательная дискотека!

Дата: 7 марта 2019 г.

Начало: 19:00 ч.

Справки по телефонам: 725-527; 735-537

Стоимость билетов: 1500-3000 руб.

Возраст: 12+

Онлайн продажа: http://afisha.ykt.ru/events/view?id=697195&date=soon

Источник: Отдел рекламы Бриллиантового цирка Якутии
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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