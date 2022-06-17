Монголы первыми прибудут на чемпионат мира по мас-рестлингу

​ ​Завтра утром в Якутск прилетают первые участники чемпионата мира по мас-рестлингу. Под руководством президента Федерации мас-рестлинга Эрдэнэваанчиг Батбаатара в долину Туймаада прибудет национальная сборная Монголии в составе 13 мадьыны. ​ Данный вид единоборства в стране аратов развивается уже седьмой год.

22 мая в спортивном зале Монгольского государственного педагогического университета прошел восьмой по счету чемпионат Монголии по мас-рестлингу. Более 130 спортсменов из 35 организаций соревновались в четырех юношеских и девяти взрослых весовых категориях.

Для участия в мировом первенстве из числа победителей была сформирована национальная сборная команда. Они провели спортивные сборы в тренировочном лагере на высоте 1 900 метров над уровнем моря.

Главным пропагандистом мас-рестлинга в Монголии является Эрдэнэваанчиг Батбаатар — выпускник Чурапчинского государственного института физкультуры и спорта. Тонкости и нюансы перетягивания палки он знает не понаслышке. В 2014 году Эрдэнэваанчиг завоевал бронзовую медаль первого чемпионата мира по мас-рестлингу. тгк Спортякутии