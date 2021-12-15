Монголия ожидает Дни якутского кино

Состоялась рабочая встреча министра культуры и духовного развития Якутии Юрия КУПРИЯНОВА с генеральным консулом Монголии в Иркутске г-ом Жигмэдом ЭНХЖАРГАЛОМ. Стороны договорились о проведении Дней якутского кино в Монголии в 2022 году и возможности приезда в Якутию монгольских хомусистов.

По словам Юрия Куприянова, организация совместных обменных мероприятий поможет в укреплении культурных связей между Монголией и Республикой Саха (Якутия).

— В 2022 году наша республика отметит сто лет образования. Состоится очень много культурных мероприятий. Мы предложили нашим партнерам из Монголии рассмотреть возможность организации приезда их хомусистов, в том числе Бизъяа Хүүхэндүү, на Всемирный конгресс игры на варгане в июне будущего года, а также возможность проведения показов якутских фильмов на территории Монголии. Наше предложение было поддержано. Уверен, что это даст новый толчок для усиления интереса к нашему кинематографу, и в целом укрепит взаимоотношения между нашими народами и странами, — рассказал Юрий Куприянов.

Генеральный консул Монголии в Иркутске г-н Жигмэд Энхжаргал в свою очередь подчеркнул, что в рамках праздничных мероприятий к столетию Якутии организация совместных культурных событий несет особо важный характер.

— В рамках столетия Якутии есть предложение реализовать в Монголии показ якутских фильмов, приобщив к этому проекту общество дружбы народов Республики Саха и нашей страны, которое сегодня активно работает, а также тех якутян, которые проживают в Монголии. Мы ждем с радостью ждем предложений от министерства культуры Якутии по программе кинопоказов и готовы отработать этот вопрос с правительством и министерством культуры Монголии. Думаю, что и приезд хомусистов мы также рассмотрим, — подчеркнул г-он Жигмэд Энхжаргал.

Участие во встрече также приняли советник г-н Чойжанцан Жаргалсайхан, консул Г-н Болдбаатар Тамир, директор государственной кинокоампнии «Сахафильм» Сардана Саввина, директор Центра аудиовизуального наследия им. Жараева Степан Москвитин.