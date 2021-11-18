Виктор Романов проконтролировал подготовку и прохождение отопительного сезона в Момском районе

На этой неделе первый заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Виктор Романов побывал в рабочей командировке в Момском районе.

Виктор Романов осмотрел объекты коммунального комплекса и энергетики села Хонуу, Чумпу-Кытыл, Буор-Сысы, Кулун-Елбют. Все объекты работают в штатном режиме, запас топливно-энергетических ресурсов сформирован до открытия автозимников. В этой связи главы наслегов обратили внимание на своевременное открытие автозимников.

В рамках модернизации коммунального комплекса в селе Сасыр планируется построить котельную «Сасыр-1». Для реализации проекта ГУП «ЖКХ РС (Я)» планирует привлечь инфраструктурный бюджетный кредит по линии Фонда содействию реформирования ЖКХ.

До конца 2022 года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию гибридные энергокомплексы в составе ДЭС, СЭС и системы накопления энергии в селах Хонуу, Кулун-Елбют, Тебюлях, Сасыр Момского района. Станции появятся в рамках энергосервисных договоров по действующему соглашению между Республикой Саха (Якутия) и ПАО «РусГидро».

Также в Момском районе появится инсинераторная установка по обработке отходов. На эти цели ГУП «ЖКХ РС (Я)» предоставлена субсидия из госбюджета РС (Я) на приобретение оборудования по обращению с отходами. В текущем году в рамках господдержки в село Хонуу была доставлена спецтехника по вывозу твердых коммунальных отходов: мусоровоз с боковой загрузкой и трактор «Беларус» с прицепом.

В районной администрации первый замминистра провел совещание по вопросам прохождения отопительного сезона с главами наслегов, отраслевых предприятий и надзорных органов.

На сегодня Момский район получил паспорт готовности к отопительному сезону. Подготовка объектов к зиме проведена в полном объеме, тепло в дома было запущено своевременно. Тем не менее, по замечаниям Ленского управления Ростехнадзора, муниципальным образованиям района требуется уделить особое внимание промывке систем тепло- и водоснабжения социальных объектов и жилфонда. Первый замминистра поручил главам наслегов Момского района устранить данные замечания при подготовке к следующему отопительному сезону.

В ходе совещания глава Чыбагалахского национального наслега поставил вопрос замены двух котлов котельной села Кулун-Елбют в рамках ремонтной программы ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Обсуждена проблема понижения уровня воды в озере «Карьер», которое является единственным источником водоснабжения. Муниципальному образованию рекомендовано провести мероприятия по включению озера в реестр водных объектов для улучшения гидрологических условий.

Также подняты вопросы прохождения техосмотра автотранспорта для осуществления перевозок грузов. По информации КП РС (Я) «Дороги Арктики», для Индигирской группы районов в декабре планируется организовать мобильный пункт техосмотра для грузового автотранспорта.