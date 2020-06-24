Момчане поддерживают поправки к Конституции

1 июля 2020 г. по всей стране состоится важное событие ‒ голосование по поправкам к Основному Закону РФ. По поводу предложенных поправок к Конституции Российской Федерации высказали свое мнение руководители администрации МО «Момский район».

Глава муниципального района «Момский район», секретарь Момского отделения ЯРО ВПП «Единая Россия» И.П.ПАВЛОВ:

‒ Уважаемые соотечественники! 1 июля мы, всем многонациональным народом проголосуем за поправки к нашему Основному закону – Конституции России, которые продиктованы временем и являются необходимыми.

Поправки в Конституцию наряду с установлением приоритета внутреннего российского права над международным, повышения обороноспособности страны, исключением иностранного влияния на политику страны, усилением роли народных избранников, единых правовых основ системы здравоохранения, системы образования и воспитания, обеспечат сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическую, политическую и социальную солидарность, позволят сохранить культурную самобытность всех народов и этнических общностей.

Местное самоуправление войдет в единую с органами государственной власти систему публичной власти для наиболее эффективного решения задач. Будет гарантирована финансовая компенсация дополнительных расходов, возникших в результате выполнения во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций и полномочий, имеющих государственное значение.

Повсюду идет повсеместное обсуждение поправок и информация различается по своему характеру. Нам всем следует проявить политическую грамотность и дальновидность, исключая от восприятия весь негатив, идущий от разных неофициальных источников. Важно правильно понимать инициативу высшего должностного лица нашей суверенной страны.

Призываю всех жителей Момского района вникнуть в каждую статью и проявляя гражданскую сознательность принять активное участие в историческом для всей страны голосовании!

Первый заместитель главы муниципального образования «Момский район», член Момского отделения ЯРО ВПП «Единая Россия», В.В.КОРЯКИН:

‒ 1 июля всем нам предстоит сделать важный выбор. Проведение конституционной реформы через всенародное голосование для закрепления в основном законе статей о пенсии и минимальной оплате труда, обеспечении реализации принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, гарантий минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, осуществлении индексации пенсий не реже одного раза в год направлены, прежде всего на улучшение уровня жизни граждан. Поправки нам диктует время и очень важно, чтобы каждый россиянин проявил свой гражданский долг и проголосовал за поправки в Конституцию.

Заместитель главы муниципального образования «Момский район», член Момского отделения ЯРО ВПП «Единая Россия», председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Х.П.КРИВОШАПКИНА:

‒ «Я обязательно буду участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Буду голосовать за социальные гарантии и поддержку незащищенных слоев населения. Россия должна быть государством социальной справедливости. Я за новый уровень отношения государства к малоимущим гражданам. Живя в одной стране мы не должны делиться на бедных и богатых!».

Руководитель Службы управления персоналом Администрации муниципального образования «Момский район», ответственный по работе с профилактикой коррупционных и иных правонарушений К.В.СЛЕПЦОВА:

‒ 1 июля вся Россия идет голосовать за поправки в Конституцию России. Рассматриваемый проект решает 4 задачи. Первая: существенно дополнить нормы о социальном характере государства. Вторая: укрепить верховенство Конституции и, в конечном счете повысить защиту правового суверенитета. Третья задача: продолжить демократизацию формирования и функционирования органов публичной власти. Четвертая: усилить стабильность системы федеральных органов исполнительной власти и в целом политической системы.

Ведущий специалист по молодежной политике администрации муниципального образования «Момский район», лидер общественного мнения среди молодежи Момского района Л.С.СЛЕПЦОВА:

‒ «Сегодня многое делается для того, чтобы у нового поколения были возможности получать качественное образование, реализовывать научный, творческий потенциал, развиваться в любом направлении. Если слова «молодежь», «молодежная политика» впервые получат свое закрепление и прозвучат в обновленной Конституции РФ, это придаст нам больше уверенности в завтрашнем дне».