Молоко на контроле

Одним из приоритетных направлений Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) является контроль качества и безопасности продуктов питания, в частности, молока и молочной продукции.

В лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии по Республике Саха (Якутия)» за 6 месяцев исследовано 1406 проб молока и молочной продукции, отобранных Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в рамках надзорных мероприятий.

По санитарно-химическим показателям (содержание пестицидов, микотоксинов, токсичных элементов), радиологическим показателям все исследованные пробы соответствовали обязательным требованиям.

При исследовании 527 проб молочной продукции на физико-химические показатели не соответствовало по показателям 50 (9%) образцов, по микробиологическим показателям не соответствовало 91 (11%) образец.

Было внесено 8 уведомлений о фактах выявления в обращении некачественной, в том числе фальсифицированной молочной продукции (масло сливочное, молоко, быырпах).

По результатам контрольно-надзорных мероприятий Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) изъято из оборота несоответствующей требованиям 12 партий молочной продукции общим весом 30 кг.

По фактам выявленных нарушений составлено 7 протоколов КоАП РФ на общую сумму более 130 тысяч рублей.

В целях пресечения фактов производства и нахождения в обороте несоответствующей обязательным требованиям молочной продукции Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) направлена информация по месту нахождения производителей в г. Санкт-Петербург, Красноярский край, Омскую область.

Если при осуществлении покупки молочной продукции Вас не устраивает качество продукции, необходимо сделать запись в книге жалоб и предложений и написать претензию в адрес магазина.

В случае, если продавцом не удовлетворены Ваши требования, необходимо обратиться в Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), оставить обращение на сайте Управления http://14.rospotrebnadzor.ru в разделе «Прием обращений граждан».

Вопрос качества и безопасности молочной продукции находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).