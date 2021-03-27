Молодёжный фестиваль «Muus uSTAR» приветствовал Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам молодёжного фестиваля «Muus uSTAR». Приветствие лидера государства зачитали на открытии мероприятия.

Владимир Путин подчеркнул, что фестиваль «Muus uSTAR» является новым, ярким и во многом уникальным проектом.

«Искренне рад, что сегодня в Якутии стартует новый, яркий и во многом уникальный проект. Ведь необычный формат фестиваля, его мастер-классы, дискуссии и конкурсы открывают для юношей и девушек широкие возможности заявить о себе, о своих достижениях в профессии и творчестве, спорте и бизнесе, других сферах», – говорится в приветствии.

Президент страны отметил, что форум щедро дарит участникам и гостям красоту северной природы, знакомит их с историей древнего и сурового края, с культурой и самобытными традициями живущих в Якутии народов.

«Уверен, что фестиваль пройдёт успешно, станет отличной и по-настоящему востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодёжи, увлечённой интересными, содержательными идеями, нацеленными на результат и практическую отдачу. А участие в этом масштабном мероприятии позволит вам приобрести полезный опыт и знания», – выразил уверенность Владимир Путин и пожелал всего наилучшего.

Напомним, что первый молодежный фестиваль «Muus uSTAR» проходит в Якутске 27 марта. Организаторами выступают корпорация «Синергия» и правительство Якутии. Генеральный партнер – «Эльгуголь». Все подробности о фестивале на официальном сайте: Muusustar.ru.