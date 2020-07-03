Молодёжному Правительству Якутии 10 лет

В этот день, 3 июля 2010 года, был подписан Указ Президента Республики Саха (Якутия) о молодёжном Правительстве Республики Саха (Якутия).

Председателем I состава молодёжной структуры был Павел Маринычев, генеральный директор АО «Алмазы Анабара», II составом руководил Денис Белозеров, заместитель председателя Правительства Якутии, сейчас работает III состав, которым руководит Василина Лукина, проректор Арктического государственного агротехнологического университета.

«11 июля мы проводим первый республиканский молодежный онлайн-форум «Новая Якутия», в котором смогут принять участие молодые люди со всей республики. Форум пройдёт под слоганом «Кризис — время возможностей». Желаем ребятам новых свершений, больших побед, красивых решений и креативных проектов во благо развития Якутии!», — анонсировала Василина Лукина.

За десять лет работы общественного объединения реализованы десятки проектов, проведены сотни мероприятий, из числа молправовцев вышли достойные кадры, которые и сегодня успешно работают в различных отраслях народного хозяйства родной республики.

Ежегодно команда Якутии входит в ТОП-10 лучших молодёжных правительств регионов Российской Федерации, ребята побеждают в различных всероссийский, республиканских конкурсах. В 2019 году команда молодежного Правительства заняла II место во Всероссийском конкурсе «Проектный Олимп», проведённом Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации. В 2020 году два проекта членов молодежного Правительства стали победителями Всероссийского конкурса молодёжных проектов, проведённого Федеральным агентством по делам молодежи.