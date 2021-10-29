Молодёжная администрация создана при главе Якутска

28 октября в Окружной администрации города Якутска состоялось I заседание Молодёжной администрации при главе городского округа «город Якутск».

В заседании приняли участие председатели молодёжных советов округов и пригородов, общественные деятели, активисты, а также,неравнодушная молодежь Якутска.По итогам в состав Молодёжной администрации города Якутска вошли 27 человек.

С приветственнойречью выступил заместитель главы-руководитель аппарата Окружной администрации г. Якутска Руслан Тимофеев, который отметил важность существования институтов общественности, ипожелалмолодёжибытьинициативной, ответственной и активно продвигала свои идеи в жизнь во благо развития столицы Якутии.

Модератором встречи выступилаврио начальника Управления общественных связей и молодёжной политики Окружной администрации города Якутска Ирина Атласова.

В ходе заседания, представители отдела общественных связей Управления общественных связей и молодежной политики г. Якутска рассказали о проекте «Народный бюджет-2022».

«Народный бюджет» – этософинансирование проектов, направленных на благоустройство столицы, проведение культурных, социальных, спортивных и благотворительных мероприятий, а также на реконструкцию и ремонт социально значимых объектов.Приём заявок осуществляется до 12 ноября включительно.

По итогам заседания был избран руководящий состав Молодёжной администрации:

глава Молодёжной администрации – Ефремов Нюргун Васильевич;

первый заместитель – Петров Гаврил Валерьевич;

заместители – Иванова Екатерина Сергеевна и Угапьева Матрёна Владимировна.

В заседании торжественно вручили знаки отличия «За вклад в развитие молодежной политики города Якутска»следующим активистам:

1. Григорьеву Дмитрию Семеновичу — начальнику производственно-технического отдела Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго»;

2. Евмененко Сергею Федоровичу- начальнику отдела планирования и подготовки ремонта Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго»;

3. КоротовойГалине Владимировне – волонтеру Управления общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска;

4. Попову Василию Анатольевичу- председателю первичной профсоюзной организации студентов СВФУ.

Благодарственные письма от имени Окружной администрации города Якутска вручены Ким Татьяне Николаевне и Флегонтовой Лене Ивановне.

Желаем успехов в новых начинаниях, а также продуктивной работы Молодёжной администрации!

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