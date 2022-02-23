Молодёжь Якутии реализует новые проекты к 100-летию ЯАССР

Члены молодёжного правительства Якутии внесли свои предложения и проекты к столетию ЯАССР. Всего в 2022 году молодёжь республики планирует реализовать свыше 20 мероприятий в области культуры, спорта, образования, сельского хозяйства, туризма, проекты по поддержке творческой молодёжи и молодых семей.

«Столетие ЯАССР имеет глубочайший смысл как вековой рубеж Якутии и начало её нового исторического пути. Важно, чтобы каждый житель имел возможность внести свой вклад», – отметил ранее глава республики Айсен Николаев.

Чтобы привлечь внимание к юбилейным событиям и вовлечь молодёжь республики Молодёжное правительство реализует ряд проектов. Среди них – конкурс «Билеты Якутии» на разработку дизайна билетов с национальным колоритом.

Конкурс проводится при поддержке профильных министерств и предприятий республики. Дизайн победителя разместят на авиабилетах «Аэропорты Севера», а также на билетах филармонии и театров.

«Конкурс запустили в январе этого года, приём работ продолжится до 26 февраля. Участие принимает молодёжь от 16 до 35 лет. Поступает много конкурсных работ с изображением государственных деятелей, исторических событий, также природы Якутии. Оценивать будет комиссия в составе минтранса, минмолодёжи и профильных предприятий, которые задействованы в организации», – рассказал председатель молодёжного правительства Пётр Бурнашев.

Среди проектов, которые в рамках 100-летия реализуют члены молодёжного правительства – проведение грантового конкурса для молодых учителей и педагогов республики, создание панорам улиц наслегов на Google Картах, молодёжный образовательный форум по разработке стратегии «Якутия-2122».

Также в 2022 году, в Год матери в Якутии, молодёжное правительство разработает информационные материалы для молодых родителей. Инициативу поддержал глава республики во время встречи с матерями и представителями общественных движений республики.

Полная и актуальная информация по вопросам планирования, рождения и воспитания ребёнка будет собрана на портале, перейти туда можно будет одним кликом. QR-брошюру можно будет использовать во всех поликлиниках, в виде информации прикрепить в общественных местах.

Напомним, молодёжное правительство является консультативным органом при правительстве Республики Саха (Якутия), функционирующим на общественных началах. По итогам конкурса осенью 2021 года сформировали новый IV состав, куда вошли 27 молодых специалистов из разных сфер и районов республики. Предыдущий состав работал в течение трёх лет и в 2020 году стал победителем во Всероссийском рейтинге молодёжных правительств в двух номинациях – «Лучшее молодёжное правительство России» и «Лучшая проектная деятельность».