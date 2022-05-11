Молодёжь Якутии приглашают на стажировку в МинАрктики

Для молодёжи Якутии объявили набор на стажировки в министерствах и ведомствах республики. Стажировки проходят в рамках проекта «Открытый опыт», инициированного Молодёжным правительством региона.

В период с мая по август молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет смогут поработать в министерствах и ведомствах республики, включая органы местного самоуправления.

Молодёжь, которая интересуется вопросами развития Арктической зоны и коренных малочисленных народов Севера, с июня по август приглашают на стажировку в Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера РС (Я).

Для участия необходимо до 23 мая 2022 года направить резюме на почту координатору от Молодёжного правительства: valentina.press@yandex.ru.

Далее в период с 24 по 31 мая 2022 года пройдёт собеседование с участием руководства министерства. По итогам собеседования выберут три кандидата. Информация о дате, времени и месте проведения собеседований будет размещена дополнительно на сайтах https://arktika.sakha.gov.ru/, https://molprav.sakha.gov.ru/ и телеграм-канале @molprav14.

Критерии отбора стажёров:

– приветствуется наличие проекта или предложений по отрасли;

– развитые аналитические способности, умение работать с большими объёмами информации;

– коммуникативные навыки, эрудированность, самоорганизация, стрессоустойчивость, дисциплинированность;

– общественная или научная деятельность: участие в конференциях, научных, образовательных форумах и иных мероприятиях;

– уверенное пользование персональным компьютером: MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook) и другие программные продукты.

Стажировка – процесс формирования и закрепления на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки (на безвозмездной основе).