23.02.2022
17:06
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Общество

Молодёжь Якутии прибралась на памятниках Якутска 👍

Республиканская молодежная общественная организация «Обьединение молодёжных организаций улусов (районов) Республики Саха (Якутия)» ZEMA SAKHA прибрала и расчистила от снега 11 памятников в Якутске, сообщается в Инстаграм.

Ребята пишут, чтобы указать правильный путь подрастающему поколению и стать для них положительным примером надо с почтением, гордостью и вниманием хранить память о великих личностях, в честь которых возведены монументы.

ЭДЭР ЫЧЧАККА СӨПТӨӨХ СУОЛУ ЫЙАН,
КЭЛЭР КӨЛҮӨНЭҔЭ ХОЛОБУР БУОЛАН!

Өйдүү-саныы, көрө-харайа, ытыктыы уонна өрө тута сылдьыаттаахпыт улуу-чулуу дьоммутун.

11 паамытыньыкка сырыттыбыт 🙌🏻

Фото: Из соцсетей
Источник: zemasakha
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