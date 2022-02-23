Молодёжь Якутии прибралась на памятниках Якутска 👍

Республиканская молодежная общественная организация «Обьединение молодёжных организаций улусов (районов) Республики Саха (Якутия)» ZEMA SAKHA прибрала и расчистила от снега 11 памятников в Якутске, сообщается в Инстаграм. Ребята пишут, чтобы указать правильный путь подрастающему поколению и стать для них положительным примером надо с почтением, гордостью и вниманием хранить память о великих личностях, в честь которых возведены монументы. ЭДЭР ЫЧЧАККА СӨПТӨӨХ СУОЛУ ЫЙАН,

КЭЛЭР КӨЛҮӨНЭҔЭ ХОЛОБУР БУОЛАН! Өйдүү-саныы, көрө-харайа, ытыктыы уонна өрө тута сылдьыаттаахпыт улуу-чулуу дьоммутун. 11 паамытыньыкка сырыттыбыт 🙌🏻 View this post on Instagram A post shared by ZEMA (@zemasakha)

Фото: Из соцсетей Источник: zemasakha

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