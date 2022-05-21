Молодым учёным вручили гранты главы Якутии

В Якутске на Съезде молодых учёных и специалистов научно-образовательной сферы вручили награды и гранты главы Якутии на выполнение научных проектов. 10 грантов, каждый в размере 500 тысяч рублей, получили молодые учёные, специалисты и студенты.

«Перед республикой сегодня стоят огромные задачи во всех сферах деятельности и большая надежда возлагается на молодёжь. Нам важно, чтобы молодое поколение было вовлечено в проекты развития Якутии – новые промышленные производства, отрасли сельского хозяйства, создание инфраструктуры. И надо иметь свои разработки и исследования, чтобы обеспечить развитие той или иной отрасли, опираясь на особенности республики», – отметил председатель правительства Андрей Тарасенко, обращаясь к молодым учёным.

Гранты получили проекты по созданию износостойких, влагостойких и экологичных покрытий для промышленности и бытового использования, изучению криолитозоны, медицины.

Один из получателей гранта, старший преподаватель кафедры радиофизики и электронных систем физико-технического института СВФУ Айсен Прокопьев исследует углеродсодержащие пленочные покрытия, которые сформированы посредством плазменного осаждения в метане. Такие структуры благодаря своим свойствам представляют интерес в их эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

«Полученные экспериментальные результаты позволят выработать методику осаждения наноструктурированных пленочных структур, которая поможет решить задачи, актуальные для нашего региона. И такая грантовая поддержка является отличным подспорьем для получения хороших результатов, которые также могут отразиться в рамках выступления на научных конференциях, публикациях высокого уровня, а также для защиты кандидатской диссертации», – отметил молодой учёный.

Всего участниками съезда стали более 150 представителей научных учреждений и образовательных организаций высшего образования республики.

Напомним, Указом Президента РФ Владимира Путина 2022 — 2031 годы объявлены в стране Десятилетием науки и технологий.