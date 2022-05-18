Молодым исследователям вручены награды Всероссийского конкурса «Инженер года»

17 мая на заседании Президиума ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» младшим научным сотрудникам лаборатории материаловедения Института проблем нефти и газа СО РАН Анне Халдеевой и Марфе Марковой были вручены награды Всероссийского конкурса «Инженер года – 2021». Молодые ученые стали лауреатами XХII Всероссийского конкурса «Инженер года – 2021» в номинации «Техника и технологии экстремально холодного климата» в версии «Инженерное искусство молодых».

Вручая высокие награды, генеральный директор ЯНЦ СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Лебедев подчеркнул, что победа в таком серьезном федеральном конкурсе является очень значимой и пожелал Анне Халдеевой и Марфе Марковой дальнейших успехов в работе, новых достижений и побед.

С напутственной речью на торжественном вручении наград выступил один из первых лауреатов Всероссийского конкурса «Инженер года» за 2003 год, профессор, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института физико-технических проблем имени В.П. Ларионова СО РАН Олег Слепцов.

Справка:

Анна Халдеева занимается разработкой новых эластомерных материалов с повышенным комплексом технических характеристик, предназначенных для применения в экстремальных климатических условиях Севера. Два её изобретения защищены патентами Российской Федерации — на морозостойкую резиновую смесь на основе эпихлоргидринового каучука и на маслобензостойкую морозостойкую резиновую смесь с повышенной термостойкостью.

Разработанные Анной Халдеевой материалы прошли опытно-промышленные испытания в АО НК «Туймаада-нефть», в аэропорту города Якутска и на газозаправочных станциях ООО «САХАГАЗСЕВЕР». Испытания показали, что разработанные резины полностью выдерживают эксплуатационные нагрузки. Разработанные ею рецептуры морозостойких резин внедрены на ведущих предприятиях Республики Саха (Якутия) — АО НК «Туймаада-нефть», ООО «ТЗК «Аэропорт ГСМ сервис», АО «Саханефтегазсбыт», ООО «Сервис-Кранспецавтоматика», ООО «ПАРИТЕТ» и АО «Аэропорт Якутск».

Марфа Маркова занимается разработкой и исследованием износостойких композитных материалов на основе политетрафторэтилена, которые можно применять для повышения надежности и долговечности машин и механизмов, работающих в условиях холодного климата.

Она является автором двух патентов — на изобретение композитного материала с повышенной износостойкостью с сохранением преимуществ материала, а также на разработку технологии для производства полимерного материала с повышенной прочностью и сниженной ползучестью. Изобретенные Марфой Марковой композитные материалы могут применяться в качестве подшипников скольжения или в качестве уплотнителей.

Результаты научных исследований Анны Халдеевой и Марфы Марковой докладывались и обсуждались на многих международных, всероссийских, региональных конференциях и симпозиумах, отражены в материалах и тезисах докладов. В данное время обе девушки работают над своими кандидатскими диссертациями и планируют в ближайшее время выйти на защиту диссертаций на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится ежегодно с 2000 года по 46 номинациям в двух версиях «Профессиональные инженеры» — для участников конкурса, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет и «Инженерное искусство молодых» — для участвующих в конкурсе молодых специалистов в возрасте до 30 лет включительно. Конкурс проходит в 2 тура. Победители конкурса награждаются дипломом жюри конкурса, памятной медалью «Лауреат конкурса», получают серебряный знак «Профессиональный инженер России» и заносятся в Реестр профессиональных инженеров России.

Организаторами конкурса являются Российский Союз научных и инженерных общественных объединений, Международный Союз научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональный общественный фонд содействия научно-техническому прогрессу.