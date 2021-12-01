Молодых специалистов привлекают вакансии в ЯТЭК

Более 50 молодых специалистов проявили заинтересованность вакансиями ПАО «ЯТЭК» в рамках III Республиканского Молодежного карьерного форума, который прошел в режиме онлайн с 24 по 25 ноября.

Ежегодная ярмарка вакансий на форуме – традиционное место встречи молодежи с крупнейшими работодателями Якутии. Соискатели знакомятся с информацией об открытых позициях в компаниях и организациях, узнают об условиях работы, могут задать рекрутерам волнующие их вопросы, а также отправить резюме. В течение двух дней молодые специалисты могли выбирать из порядка 2000 вакансий, открытых 40 работодателями.

Представители отдела подбора и адаптации персонала ЯТЭК приняли участие в работе площадки «Промышленность и геология». Специалисты ЯТЭК познакомили участников с карьерными возможностями и актуальными вакансиями. Список вакансий разнообразен: от подсобного рабочего до начальника партии. Компания особенно заинтересована в услугах претендентов рабочих и инженерных специальностей: операторов, слесарей, лаборантов, а также инженеров лабораторно-химического анализа. По словам начальника отдела подбора и адаптации персонала ЯТЭК Елены Ланской, от соискателей должности в компании ждут не только демонстрации профессиональных навыков (так называемых hard skills), но и развитых личностных качеств (soft skills). При этом в компании готовы рассматривать кандидатов с небольшим опытом работы, но инициативных и активных специалистов – с «горящими глазами». Как поясняют эксперты-рекрутеры, в газодобывающей отрасли важно, чтобы молодой специалист даже с профильным высшим образованием был готов начинать с