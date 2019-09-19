Молодые якутские журналисты пострадали из-за политики

На этой неделе в Улан-Удэ должна была состояться очная сессия «Медиашкола: Дальневосточный репортер», на который были приглашены молодые журналисты из регионов Дальнего Востока. Были аккредитованы представители СМИ из Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Еврейской автономной областей, Чукотки, Бурятии и Якутии.

Медиафорум должен был пройти с 18 по 21 сентября. Темой для обсуждения были заявлены результаты и ключевые проблемы в освещении национальных проектов социально-экономического развития в СМИ и блогосфере. Якутская делегация находилась на низком старте, были выкуплены авиабилеты туда и обратно. Но 17 сентября рейс Якутск — Улан-Удэ улетел без делегации журналистов Якутии.

13 сентября участникам форума сообщили, что поездка отменяется.

«Очная сессия «Медиашколы: Дальневосточный репортер», запланированная на 18-21 2019 года в г. Улан-Удэ (Республика Бурятия), переносится на более поздние даты. О деталях будет сообщено дополнительно».

Вот такое обтекаемого содержания письмо, где ни слова об истинных причинах отмены форума. Можно предположить, что мероприятие отменено или отложено из-за неспокойной политической обстановки в соседней республике.

В Бурятии начались волнения, митинги против правительства республики, народ требует отставки кабинета министров. В прошлое воскресенье в Улан-Удэ прошёл санкционированный митинг за честные выборы и против полицейского произвола, который собрал около тысячи человек. А тут еще медиафорум в Улан-Удэ, на который съедется большое количество журналистов и блогеров из разных регионов. Организаторы решили, что лишняя информационная шумиха ни к чему?

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Катализировал процесс Александр ГАБЫШЕВ, самопровозглашенный якутский «воин-шаман», прибывший в Бурятию. Напомним, что весной 2019 года он отправился пешком в Москву «изгнать из Кремля» президента России. В Якутии он не был известен широким массам в качестве шамана. Но зачастую случается, что за пределами республики многих якутян начинают позиционировать как шаманов, от моделей до общественных деятелей.

Как сообщалось в интернете, бурятские шаманы преградили путь Габышеву и его спутникам, требуя от них остановиться. Затем сказали, что выступают против некой войны, которую, якобы, может спровоцировать Габышев. Его сторонники, в свою очередь, отказались прекратить поход. Один из бурятских шаманов в нецензурной форме потребовал, чтобы его продолжили слушать, но собравшиеся воспротивились. Вскоре бурятские шаманы отступили. А вчера появилась информация, что Габышева похитили неизвестные в масках, предположительно, силовики. На сайте МВД Бурятии сообщается, что 19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия). Планируется ближайшим авиарейсом доставить задержанного из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий.

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Но вернемся к молодым якутским журналистам. Формулировки в безответственном письме чреваты тем, что НИКТО не компенсирует участникам уже купленные билеты. Отметим, что коллеги приобрели их за свой счет, так как поверили, что им компенсируют стоимость авиабилетов и выплатят командировочные. А это, повторимся, молодые перспективные журналисты.

В начале года они приняли участие на встрече с главой Якутии Айсеном НИКОЛАЕВЫМ, который лично выделил среди спикеров и задававших вопросы активистов и поощрил их участием в трехэтапном форуме.

Первый этап прошел в Якутске в дни празднования национального праздника ысыах. С Ус Хатын участников медиафорума привезли в Саха театр, где торжественно открыли мероприятие. Оттуда все отправились на двух лайнерах на Ленские столбы, где прошли все мероприятия и встречи с медийными лицами России.

Второй этап должен был пройти в Улан-Удэ, столице нового региона ДФО. Всем участникам были разосланы программы, где, среди прочего, заявлено знакомство с красотами озера Байкал. Программа ожидалась насыщенной, якутские журналисты вовсю готовились к поездке и встрече с друзьями, с которыми подружились на Ленских столбах.

Стоит отметить, что кураторы проекта в этот понедельник обещали заняться возвратом денежных средств, переговорив с авиакомпаниями. Но… выяснилось, что журналисты купили невозвратные билеты, без багажа. Оно и понятно, журналисты – люди небогатые, понятно, что они приобрели бюджетные варианты. Получается, что деньги, потраченные на билеты, БЕЗВОЗВРАТНО потеряны. Если бы в письме сообщалось, что мероприятие перенесено «в целях безопасности», возврат авиабилетов был бы возможен.

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SakhaLife обратился за комментарием к куратору мероприятия Евгении ЕРМОЛАЕВОЙ, сотруднице Департамента информационной политики и массовых коммуникаций Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия):

— Что вы хотите? Деньги за авиабилеты авиакомпанией «Якутия» возвращены. Кто это к вам обратился?

А вот что говорят сами журналисты:

— Сейчас ситуация такая – ожидание. Нам говорят, что сейчас ведутся переговоры с авиакомпанией по части возврата, потому что билеты в ту сторону получаются невозвратные. Ситуация получилась форс-мажорная, в течение нескольких дней все должно выясниться. Не хотелось бы, чтобы мое имя назвалось, в идеале жду пару дней. Потом уже посмотрим.

— У меня невозвратные и туда, и обратно. Настроение испорчено, надеюсь, что организаторы как-то решат этот вопрос. Даже не хочется участвовать в третьем этапе форума, заключительном, который пройдет в Москве.

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Якутские журналисты понесли материальный ущерб по независящим от них обстоятельствам. Сейчас каждый из них в одиночку пытается справиться с проблемой. Остается надеяться, что власти Якутии обратят внимание на эту проблему и помогут разрешить эту непростую ситуацию.