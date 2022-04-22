Молодые учёные будут задействованы при создании новых производств в республике

Председатель Правительства Якутии Андрей Тарасенко посетил молодёжные лаборатории, созданные научными учреждениями республики. Их возглавляют молодые учёные, кандидаты наук. Лаборанты будут участвовать в развитии новых производств на территории региона.

«Мы будем привлекать молодых учёных к новым проектам и производствам, которые появляются в республике. Начиная от таких крупных инфраструктурных проектов, как Ленский мост, заканчивая проектированием гидротехнических сооружений и созданием морозостойких материалов. Так наши кадры смогут развить компетенции, а мы получим свой местный продукт», – сказал Андрей Тарасенко.



Молодёжные лаборатории функционируют на базе Якутского научного центра СО РАН и Северо-Восточного федерального университета. Направления лабораторий связаны с проектами НОЦ «Север».

Это такие лаборатории как «Вычислительные технологии моделирования многофизичных и многомасштабных процессов криолитозоны», «Полимерные композиты для Севера», «Радиационные технологии», а также «Экология атмосферы» и «Генетические ресурсы растений в криолитозоне».

Все они в 2021 году были созданы по итогам федерального отбора нацпроекта «Наука и университеты» и получили субсидии от Минобрнауки России на оснащение и проведение исследований.

Ранее Глава Якутии Айсен Николаев отмечал, что за последние 20 лет количество молодых учёных в республике возросло в три раза, что демонстрирует успехи по поддержке науки. В настоящее время в регионе научно-исследовательской деятельностью занимаются около 1 200 человек, из них 542 человека являются кандидатами наук, 166 человек – докторами наук.