Молодые ученые Якутии на итоговом мероприятии Года науки и технологий

Завершающее мероприятие Года науки и технологий в России – Конгресс молодых ученых проходит в эти дни в Парке науки и искусства «Сириус» города Сочи. В составе делегации из Якутии — исследователи из ФИЦ «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН», научных институтов Сибирского отделения РАН и Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова.

Участие в Конгрессе принимают министр науки и образования России Валерий Фальков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, председатель координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Президенте РФ Никита Марченков.



Евгения Петухова, ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией технологий добычи и переработки сырья мамонтовой фауны ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», ознакомила российских коллег с деятельностью лаборатории. Задачей лаборатории является разработка ресурсосберегающих способов поиска и добычи сырья мамонтовой фауны, включая бивни мамонта и другие палеонтологические остатки животных.

Научный сотрудник лаборатории инновационных технологий Арктики и Субарктики ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Айсен Кычкин рассказал, что Конгресс является отличной площадкой для сближения представителей различных отраслей. «Представители крупных российских корпораций показали и объяснили нам какую позицию они занимают в развитии промышленного сектора и как мы, ученые, скооперировавшись, можем установить технологические пути и решения для развития как всего промышленного сектора, так и России в целом», — сообщил Айсен Кычкин.

Ведущий научный сотрудник ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения СО РАН, докторант МГУ имени М.В. Ломоносова Иван (Сайар) Христофоров отметил, что многих коллег из других регионов России интересует опыт работы Республиканского фонда поддержки молодых ученых. «Сейчас наша задача — масштабировать Фонд на Дальний Восток», — сообщил Иван Христофоров и выступил на Конгрессе с докладами о влиянии потепления климата на многолетнюю мерзлоту и о создании Дальневосточного научного фонда.

Деятельность Фонда будет направлена на повышение квалификации молодых ученых, на получение прикладных результатов с региональным аспектом, на проведение научных конференций в регионах Дальнего Востока, на участие молодых ученых во Всероссийских и международных научных конференциях для апробации своих научных результатов и установления международных научных контактов.

Кроме того, Иван (Сайар) Христофоров переговорил с помощником Президента России Андреем Фурсенко о необходимости включения ученых академических институтов РАН и преподавателей ВУЗов в число потенциальных получателей льготной Дальневосточной ипотеки.

Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, научно-производственных предприятий и крупных корпораций, ярких лидеров отечественной науки. Участие в нем принимают более 3 тысяч человек со всей России. Кроме того, мероприятие собирает на своей площадке молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников, которые добились значимых результатов в своих исследованиях.