Молодые ученые России и Казахстана собрались для обсуждения развития сельского хозяйства

В Арктическом ГАТУ начал работу блок-семинар «Трансдисциплинарные методы исследований для устойчивого сельского хозяйства». Мероприятие проводится в рамках проекта Erasmus+ SAGRIS, который разрабатывается международными коллективами преподавателей и ученых из университетов Германии, Чехии, Польши, России и Казахстана. Проект нацелен на улучшение аспирантуры, докторантуры в России и Казахстане через внедрение образовательных модулей.

Открывая работу блок-семинара, проректор АГАТУ по научной работе и инновациям, координатор данного проекта в АГАТУ Константин Нифонтов отметил, что основная цель — мероприятия- это повышение уровня знаний в сфере устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего. «Казахстан и Россия имеют обширные сельхозугодья, и политика этих стран направлена на то, чтобы в большей степени интегрировать науку и образование в производство, тем самым дать толчок инновационному развитию сельского хозяйства. И данный проект нацелен на подготовку высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства», — сказал он.

Далее, российские аспиранты и докторанты из Казахстана ознакомили со своими научно-исследовательскими работами и обменялись опытом друг с другом. Врио ректора АГАТУ Константин Кривошапкин встретился с руководителями разработчиками проекта, где рассказал про деятельность, успехи и дальнейшие планы университета, а аспиранты приняли участие в Деловой игре по устойчивому развитию в сельском хозяйстве и обеспечению продовольственной безопасности.

Отметим, что в течение недели ученые и аспиранты из 8 аграрных вузов обсудят концепцию устойчивого развития сельского хозяйства, изучат системные подходы социально-экономических систем и деятельности человека, а также методы, охватывающие несколько научных дисциплин, их понимание и применение в мировой науке. Среди участников — 21 аспирант и 15 разработчиков модуля SAGRIS, в том числе из Казахстана, регионов России. Кроме того, принимают онлайн- участие коллеги из университета экономики и экологии Нюртингена-Гайслингена, Германия.

Основные организаторы — Арктический государственный агротехнологический университет и Западно – Казахстанский аграрно – технический университет.

В рамках семинара запланированы лекции европейских учёных, мастер- классы от европейских экспертов, практические занятия и деловые игры, форсайт сессия, эскурсии на прогрессивные агропредприятия региона, круглый стол с участием заинтересованных сторон.