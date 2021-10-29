Молодые ученые России и Казахстана обсудили устойчивое развитие сельского хозяйства

В Арктическом ГАТУ завершил работу блок-семинар

«Трансдисциплинарные методы исследований для устойчивого сельского

хозяйства». Мероприятие проводится в рамках проекта Erasmus+ SAGRIS,

который разрабатывается международными коллективами преподавателей и

ученых из университетов Германии, Чехии, Польши, России и Казахстана.

Проект нацелен на улучшение аспирантуры, докторантуры в России и

Казахстане через внедрение образовательных модулей.

В заключительный день работы блок-семинара прошел круглый стол, где

обсудили системный подход к исследованию и управлению процессами

устойчивого развития сельского хозяйства. С докладом выступил Михаил

ПРИСЯЖНЫЙ, первый заместитель министра образования и науки

республики. Участники поинтересовались у него, какие цифровые навыки

нужны будут для молодого поколения, чтобы остаться работать на селе и

соответствовать выводам времени. Михаил Присяжный отметил, что

цифровые компетенции нужны во всех сферах. «Министерство

цифровизации страны запустило новую программу «Цифровые профессии

для детей». Одним из пилотных регионов выбрана Якутия. По 600 ребят до

июня 2022 года пройдут бесплатное обучение по различным языкам

программирования. И возможно, с 2023 года во всех школах субъектов

России будут включены подобные программы,- сказал первый заместитель

министра образования и науки республики.

В течение недели ученые и аспиранты из 8 аграрных вузов обсудили

концепцию устойчивого развития сельского хозяйства, изучили системные

подходы социально-экономических систем и деятельности человека, а также

методы, охватывающие несколько научных дисциплин, их понимание и

применение в мировой науке. Помимо мастер-классов, деловых игр, лекций

участники посетили аграрные предприятия с. Тастах Намского района.

Среди участников — 21 аспирант и 15 разработчиков модуля SAGRIS, в том

числе из Казахстана, регионов России. Кроме того, приняли онлайн- участие

коллеги из университета экономики и экологии Нюртингена-Гайслингена,

Германия.

В рамках блок-семинара прошла форсайт-сессия «Устойчивое развитие

сельского хозяйства в условиях применения трансдисциплинарных методов

исследований». Модератором выступил Иван Степанов, директор АНО

«Индустрия будущего». Иван Степанов ознакомил участников с проектом по

развитию сельских территорий, разработанным АНО «Индустрия

будущего». Проект подразумевает к 2035 году появление населенных

пунктов нового формата, которые представляют собой аутентичное

автономное самодостаточное поселение с городским укладом жизни. Далее,

молодые ученые подготовили ряд предложений по развитию сельских

территорий. Предложения касались умного сельского хозяйства,

растениеводства, животноводства и устойчивого развития в целом.

По итогам работы участники совместно выработали общие видения

устойчивого развития сельского хозяйства.

Отметим, что мероприятие проводится в рамках проекта Erasmus+ SAGRIS,

который разрабатывается международными коллективами преподавателей и

ученых из университетов Германии, Чехии, Польши, России и Казахстана.

Проект нацелен на улучшение аспирантуры, докторантуры в России и

Казахстане через внедрение образовательных модулей.