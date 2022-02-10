Молодые ученые рассказали о своих исследованиях

8 февраля, в День науки, сотрудники молодежной лаборатории инновационных технологий Арктики и Субарктики ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» приняли участие в онлайн-встрече с читателями библиотеки-филиала №17 «Берёзка» Централизованной библиотечной системы ГО «Город Якутск». Мероприятие проведено совместно с Центральной научной библиотекой ФИЦ «ЯНЦ СО РАН».

Младший научный сотрудник Лаборатории Семен Семенов ознакомил участников встречи со спецификой своей научно-исследовательской деятельности. Он занимается разработкой и исследованиями в области теплофизики информационных технологий (IT). Программа, разработанная в лаборатории инновационных технологий Арктики и Субарктики ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» на языке программирования Python, позволяет анализировать изображения металлов и сплавов, полученные с помощью электронных микроскопов. Такие программы необходимы для увеличения точности, автоматизации подсчета зерен, формирующих микроструктуру материала. Ученым, исследующим микроструктуру различных материалов, программа существенно облегает проведение научных исследований. «Разработанная нами программа, является инструментом для исследования структуры материала», — подчеркнул молодой разработчик.

Кроме того, Семен Семенов рассказал о своем диссертационном исследовании, об исследовании теплового состояния строительных материалов при электромагнитном нагреве в СВЧ диапазоне.

Научный сотрудник Лаборатории Екатерина Максимова ознакомила читателей библиотеки со структурными исследованиями сварных соединений конструкционных сталей, полученных в условиях отрицательных температур окружающего воздуха. При исследовании структуры сварных соединений, которые проводятся при помощи растровых электронных микроскопов, определяются технические свойства сварных швов и их прочность.

Как объяснила Екатерина Максимова, при проведении сварочных работ при низких температурах требуется повышение тепловложенияот 10 до 20%. В этом случае повышенное тепловложение при сварке компенсирует «охлаждающий» эффект от температуры окружающего воздуха, что способствует наиболее рациональной скорости охлаждения свариваемого изделия, и, как следствие, формированию надежных сварных соединений. В регионах Сибири, Крайнего Севера и Арктики при строительстве, монтаже и ремонте металлоконструкций сварка проводится при низких температурах, вплоть до -50 градусов. При некачественном проведении сварочных работ, сварные соединения деформируются и разрушаются, что влечет за собой большие экономические потери. «Структурные исследования позволяют установить рациональные режимы сварки в зависимости от климатических условий», — подчеркнула она.

Читателям библиотеки понравилось общение с молодыми учеными, каждый участник встречи почерпнул для себя что-то новое и интересное.