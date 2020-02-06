Молодые ученые провели квест для школьников

5 февраля в Якутском научном центре СО РАН прошел веселый и динамичный интеллектуальный квест для учащихся старших классов, посвященный Дню российской науки. Организатором мероприятия выступил Совет научной молодежи ФИЦ «ЯНЦ СО РАН».

В квесте приняли участие команды из школ города Якутска №№1, 10, 15, 19, 31, 32, 35, Якутского городского лицея и команда из Мегино-Кангаласского улуса — Майинского лицея им. И.Г. Тимофеева. Каждая из 9 команд прошла через 7 интереснейших этапов, где старшеклассники продемонстрировали свои знания и умения в различных областях науки. Задания квеста были придуманы молодыми учеными-материаловедами, мерзлотоведами, физиками, космофизиками, химиками, биологами, историками и зоотехниками.

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Каждая команда старалась быстро и качественно выполнить разнообразные задания, чтобы отключить мегамагнит, изобретенный злым и коварным гением РазУмом и спасти человечество.

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Победителями научного квеста стала команда из базовой школы РАН — Якутского городского лицея. Второе место заняла команда из СОШ №31, третье — команда СОШ №1.

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Как сообщил капитан команды-победительницы, ученик 11 класса ЯГЛ Олег Петров, его очень впечатлило монументальное здание Якутского научного центра, а самым интересным на его взгляд было задание с составлением химических формул.

Эвелина Николаева и Василий Давыдов, ученики 9 класса ЯГЛ, отметили, что квест был организован на высоком уровне и прошел очень весело и познавательно. «Больше всего мне понравились задания по истории и по физике. По физике мы собирали электрическую цепь, а по истории должны были сопоставить старинные и современные названия улиц», — подчеркнул Василий.