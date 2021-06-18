Молодые ученые проходят обучение в SAGRIS

С 14 по 18 июня прошел первый блок-семинар международного проекта «SAGRIS» по модулю 1 «Умное сельское хозяйство и цифровизация» на площадке НГАУ. Основными операторами и организаторами являются Новосибирский ГАУ и Казахский НАИУ.

Блок-семинар собрал аспирантов и молодых ученых со всей России, а также докторантов Казахстана по модулю «Умное сельское хозяйство и цифровизация». Семинар прошел в режиме телемоста. В работе телемоста в качестве ключевых лекторов приняли участие, ученые и эксперты из университета Нюртингена-Гайслингена, Варшавского университета естественных наук и Чешского университета естественных наук.

Напомним, что данный проект проходит в рамках международного проекта «Erasmus+» в направлении «Совершенствование послевузовского образования в сфере устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего», который реализуется в Новосибирском ГАУ с января прошлого года.

Образовательные и научные организации Германии, Чехии, Польши, Эстонии, Казахстана и России ведут разработку четырех инновативных дисциплин по модулям на актуальные темы сельского хозяйства. В первом модуле решаются вопросы по теме «Умное сельское хозяйство и цифровизация», во втором «Системы растениеводства и животноводства в условиях изменения климата», в третьем «Современные методы научных исследований», а в четвертом модуле тема по направлению «Трансдисциплинарные методы исследований для устойчивого сельского хозяйства».

АГАТУ представила группа ученых, участвующих в разработке модуля «Умное сельское хозяйство и цифровизация». Руководитель рабочей группы – и.о проректора по научной работе и инновациям Константин Нифонтов.

«Для участников были предусмотрены лекционные и практические занятия, обучающие экскурсии и практикоориентированные занятия от ведущих агропредприятий России и Казахстана. Панельная дискуссия совместно с индустриальными партнерами, представителями научно-исследовательских институтов, региональных властей Германии, России и Казахстана вызвала живой интерес у участников», — прокомментировал Константин Револьевич.

По итогам работы всех модулей будут сформированы рабочие группы, которые займутся разработкой дорожной карты по дальнейшей реализации проектов.