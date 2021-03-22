Молодые ученые озвучили проблемы и предложили идеи

В пятницу, 19 марта, в актовом зале ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» состоялась дружественная встреча «без галстуков» актива Совета молодых ученых Якутии с председателем Совета научной молодежи Сибирского отделения РАН, советником председателя Президиума СО РАН, кандидатом химических наук Елизаветой ЛИДЕР.

В начале встречи Елизавета Лидер рассказала о деятельности Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, существующих мероприятиях, в том числе о треке «Наука» в конкурсе управленцев Лидеры России, а также поделилась опытом Совета научной молодежи Сибирского отделения РАН.

Участники мероприятия обсудили проблемы молодежи в науке, поговорили о жилищных сертификатах, о нехватке количества бюджетных мест в аспирантуре, о зарплате молодых ученых и о многом другом.

Молодые ученые задали ряд интересующих вопросов и предложили свои идеи в реализации Дальневосточного фонда молодых ученых, инициатором создания которого является якутский ученый, ведущий научный сотрудник ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения СО РАН, кандидат технических наук Иван ХРИСТОФОРОВ.

Как отметил Иван Христофоров, в настоящее время подготовлен проект по созданию единого Фонда с филиалами в крупных городах ДВФО с программой на 2022-2026 годы, создана рабочая группа председателей Советов молодых ученых регионов ДВФО. Реализация проекта совпадает с приоритетами Стратегии социально-экономического развития регионов ДВФО и Национальной программы развития Дальнего Востока до 2035 года. В создании Дальневосточного фонда молодых ученых заинтересованы и в Минвостокразвитии. Деятельность Фонда будет направлена на повышение квалификации молодых ученых, на получение прикладных результатов с региональным аспектом, на проведение научных конференций в регионах Дальнего Востока, на участие молодых ученых во Всероссийских и международных научных конференциях. Ведь наука не может эффективно развиваться в отрыве от ведущих научных школ, и для развития молодого ученого необходима апробация его результатов, участие в конференциях и установление международных научных контактов.

Елизавета Лидер заверила, что доведет особо проблемные вопросы Совета молодых ученых Якутии до руководства Министерства науки и образования РФ.