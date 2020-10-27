Молодые ученые из Якутска получили жилищные сертификаты

Двое молодых ученых Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН» — Надежда ОРОСИНА и Юлия БОРИСОВА из Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН в октябре этого года стали получателями государственных жилищных сертификатов.

Жилищные сертификаты выданы им в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых ученых ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В соответствии с данной программой государственная поддержка в приобретении жилья оказывается ученым, работающим в организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ, ставшими кандидатами наук до 35 лет, а также ученым, ставшими докторами наук до 40 лет и признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Надежда Оросина — кандидат филологических наук, работает научным сотрудником в отделе фольклора и литературы ИГИиПМНС СО РАН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», проводит исследования в области якутской фольклористики, в частности занимается изучением локальных традиций героического эпоса олонхо и вопросами фольклорной текстологии.

Надежде Анатольевне 31 год, в 2010 году она с отличием окончила факультет якутской филологии и культуры СВФУ им. М.К. Аммосова и поступила в аспирантуру ЯНЦ СО РАН. После успешного окончания аспирантуры в 2015 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Таттинская локальная традиция якутского эпоса олонхо: формы бытования, основные образы и мотивы».

Надежда Оросина (слева) на презентации книжной серии «Саха боотурдара» («Якутские богатыри»).

«Я очень рада, что молодым ученым предоставляется такая государственная поддержка в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Это неоценимая помощь и определенный стимул для научных сотрудников.

Выражаю огромную благодарность сотрудникам профкома ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», администрации и профкому ИГИиПМНС СО РАН, которые нас поддерживали и курировали при сборе необходимых документов. Желаю молодым коллегам скорейшей защиты кандидатских, докторских диссертаций и получения жилищного сертификата», — поделилась своей радостью Надежда Оросина.

Юлия Борисова — кандидат филологических наук, научный сотрудник отдела якутского языка ИГИиПМНС СО РАН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», занимается проблемами, историей становления терминологии якутского языка, а также русско-якутским переводом терминов.

Юлии Михайловне 33 года, в 2009 году она окончила факультет якутской филологии и культуры СВФУ им. М.К. Аммосова. В 2013 году после успешного окончания аспирантуры ЯНЦ СО РАН защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Перевод социально-экономической терминологической лексики якутского языка: терминографический аспект».

«Мы молодая семья, у нас есть маленькая дочка. Мы очень рады такой государственной поддержке и планируем направить сертификат на улучшение жилищных условий», — сообщила Юлия Борисова.

Всего с начала 2020 года по данной госпрограмме жилищные сертификаты получили уже четверо молодых ученых ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», это является существенной поддержкой со стороны Российской академии наук и Министерства науки и высшего образования РФ.