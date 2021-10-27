Молодые ученые-аграрники перенимают опыт зарубежных коллег

В Якутске продолжает работу блок-семинар «Трансдисциплинарные методы исследований для устойчивого сельского хозяйства». Третий день работы блок-семинара посвящен концептуальным и теоретическим основам социально- экологической системы и деятельности человека. С лекцией о введении в системное мышление в аграрной науке выступила Инга Рюмкина из Новосибирского государственного аграрного университета. Она рассматривает системное мышление как метод оперативного исследования и управления научными знаниями. В ходе ее лекции были раскрыты компоненты системного мышления. Это осознание проблемы, детальное изучение среды и практическое действие. Участники узнали о понятии ментальной модели, основанной на предыдущем опыте идеи, стратегиях, способах, пониманиях, существующих в уме человека и направляющих его действия, а также о том, как развить системное мышление. Она отметила необходимость применения новых знаний и опыта практик для решения проблемы взаимоотношений между сельским хозяйством и окружающей средой.

О мировоззренческих основах в управлении социально- экологическими процессами рассказала заведующая кафедрой экономического факультета АГАТУ Марианна Терютина.

Аспиранты и докторанты ознакомили со своими научными исследованиями. Они представили работы о социально-экологических проблемах и развитии сельского хозяйства в условиях криолитозоны, а также о биотехнологических методах, которые помогают в борьбе с опустыниванием.

Отметим, что мероприятие проводится в рамках проекта Erasmus+ SAGRIS, который разрабатывается международными коллективами преподавателей и ученых из университетов Германии, Чехии, Польши, России и Казахстана. Проект нацелен на улучшение аспирантуры, докторантуры в России и Казахстане через внедрение образовательных модулей.