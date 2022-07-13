Молодые специалисты ЗЭС победители республиканского турслета «Мурбай – 2022»

В минувшие выходные команда молодежного объединения Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) приняла участие в V Открытом республиканском туристическом слете Молодежи «Мурбай-2022», посвященном 100-летию ЯАССР. В этом году соревнования прошли под девизом «Здоровая молодежь – сильная республика!».

В живописных местах на реке Мурбай Ленского района палаточный городок разбили 7 команд из Мирнинского и Ленского районов. В состав команды ЗЭС вошли 6 человек. Участникам предстояло пройти трехдневные испытания, подготовленные организаторами мероприятия – Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) и Комитетом по молодёжной и семейной политике Ленского района. В программу соревнований вошли более десяти различных видов спортивных состязаний, конкурсов, игр и эстафет: конкурс гитарной песни, поварского мастерства, экипировки, оформления туристического лагеря и многое другое.

Ключевое и самое сложное испытание заключалось в прохождении полосы препятствий, протяженностью 10 километров. Судейская коллегия подготовила трассу, состоящую из 50 этапов. Быстро и умело преодолели маршрут молодые энергетики Западных электрических сетей. Они пришли к финишу первыми, установив рекордное время — 5 часов 27 минут. Временной отрыв от команды, пришедшей последней, составил более 4 часов.

Отличились энергетики и в конкурсе капитанов, где лидер команды, инженер службы системы учета электроэнергии Илья Ширяев установил рекордное время сборки и разборки автомата, продемонстрировал навыки оказания первой помощи и ораторского искусства – по условиям соревнований одним из испытаний был призыв к участникам слета поддерживать здоровый образ жизни. Ловкость, грамотность и красноречие капитана команды позволило команде ЗЭС одержать победу и в этом конкурсе.

«Это были три необычных дня, заряженных положительными эмоциями, общением и командным духом! Мы неплохо себя показали, а некоторые коллеги открылись мне с новой положительной стороны. Непременно приедем сюда и в следующем году», — делится капитан команды Илья Ширяев.